Voormalige Nirvana-leden weer bij elkaar voor rockgala

Archieffoto uit 1987 met v.l.n.r.: Dave Grohl, wijlen Kurt Cobain en Kris Novoselik. Ⓒ Mary Evans/AF Archive

Het jaarlijkse Heaven is Rock and Roll-gala in Los Angeles wordt zaterdag mogelijk een gedenkwaardige. Oud-Nirvana-leden Dave Grohl, Krist Novoselic en Pat Smaer staan allen op de line-up, waardoor er gespeculeerd wordt over een mogelijk gezamenlijk optreden.