Rapper Prince Markie Dee (52) overleden

De Amerikaanse Mark Morales, alias Prince Markie Dee, is een van de oprichters van The Fat Boys. De muziekgroep werd onder meer bekend door het beatboxen en scoorde in de jaren tachtig hits als Crushin, Wipe Out en Jail House Rap. Het trio verkocht wereldwijd miljoenen albums.

Na het uiteenvallen van The Fat Boys, schreef en produceerde Prince nog tal van voor andere artiesten, waaronder Mariah Carey, Ariana Grande, Drake, Jennifer Lopez, Mary J. Blige, Destiny's Child en Frank Ocean.

„Prince Markie Dee was meer dan een rapper”, reageert zijn manager op Twitter. „Hij was een van mijn allerbeste vrienden. Mijn hart is gebroken omdat ik een broeder heb verloren.”