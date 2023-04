Eurovision in Concert ’herkent zich niet’ in opmerking Duncan Laurence

Songfestivalduo Dion Cooper en Mia Nicolai vertelden vrijdag in de talkshow Khalid & Sophie over hun twee eerdere liveoptredens, die niet vlekkeloos verliepen. Duncan Laurence, die meeschreef aan hun nummer Burning Daylight, schoof ook aan bij de talkshow en stelde dat de techniek niet in orde was.

Nicolai en Cooper speelden Burning Daylight begin deze maand voor het eerst live op het songfestivalfeest PrePartyES in Madrid. Door technische problemen konden Cooper en Nicolai elkaar en zichzelf niet goed horen, waardoor ze enkele vocale uitglijders maakten. Ook het latere optreden tijdens Eurovision in Concert in AFAS Live Amsterdam kon op kritiek rekenen. Omroep AVROTROS gaf later toe dat het optreden in Amsterdam „niet goed” was.

„Deze festivals worden georganiseerd door fans en fanaten van het Songfestival”, zei oud-Eurovisie Songfestivaldeelnemer Duncan Laurence in Khalid & Sophie vrijdag. „Dus je gaat er dan vanuit, het is goed geluid. Is het dus niet.”

Goede feedback

Eurovision in Concert liet in een reactie aan RTL Boulevard weten zich niet te herkennen in de kritiek die ook over hun evenement lijkt te gaan. „Wij hebben namelijk zeer goede feedback mogen ontvangen van zowel het aanwezige publiek als delegaties en artiesten zelf - inclusief van AVROTROS.”

De organisatie betreurt dat het optreden van het duo „niet vlekkeloos verliep”, valt in de verklaring te lezen. „Maar dit valt de organisatie van Eurovision in Concert niet te verwijten. Techniek heeft binnen onze organisatie absolute prioriteit, omdat delegaties doorgaans hoge verwachtingen hebben van onze pre-party in Amsterdam.”

De organisatie werkt naar eigen zeggen „uitsluitend samen met gerenommeerde en professionele partijen.” „Uiteraard was Duncan Laurence van harte welkom geweest in AFAS Live twee weken geleden. Wij zijn ervan overtuigd dat hij dan tot andere conclusies gekomen zou zijn.”