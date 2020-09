Instagramaccount Michael van der Plas in beslag genomen door FIOD

Ⓒ anp / hh

Het Instagram-account van realityster Michael van der Plas is in beslag genomen door de Belastingdienst. De ex-man van Samantha ’Barbie’ de Jong wordt verdacht van het verkopen van nep-merkkleding via het account en daarom is zijn account geblokkeerd door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).