Frenna cancelt ’droomshow’ Suriname: moordaanslag?

Frenna Ⓒ Hollandse Hoogte

De Nederlandse rapper Frenna heeft een optreden in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo afgezegd op advies van de Nederlandse autoriteiten. Dat laat de artiest weten in een bericht op zijn Facebookpagina. De Surinaamse krant De Ware Tijd meldt op basis van justitiële bronnen dat er in Paramaribo een moordaanslag op hem is beraamd.