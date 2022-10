Harry Potter-ster Robbie Coltrane (72) overleden

Coltrane stierf in het ziekenhuis in de buurt van zijn huis in Larbert, Schotland. De bekroonde acteur had de afgelopen twee jaar een slechte gezondheid. Zo had hij al langere tijd last van artrose in zijn knie, waardoor hij moeite had met lopen.

Begin dit jaar sprak hij in de reünie van de Harry Potter-reeks op HBO Max geëmotioneerd over de impact van zijn rol als Hagrid in Harry Potter. „De nalatenschap van de films is dat de generatie van mijn kinderen ze zal laten zien aan hun kinderen. Dus je zou er over vijftig jaar nog makkelijk naar kunnen kijken. Ik zal er dan niet bij zijn, helaas... maar Hagrid wel.”

De acteur was verder te zien als forensisch psycholoog dr. Edward ’Fitz’ Fitzgerald in het televisie-moorddrama Cracker, waarvoor hij drie BAFTA-prijzen voor beste acteur won. Ook speelde hij in films als Nuns on the Run, Mona Lisa en Ocean’s 12.