Woedende fans wachten al uren op Burna Boy in bloedheet Gelredome

Na het schrijven van dit artikel is er een tweet verschenen waarin de Gelredome stelt dat Burna Boy helemaal niet meer zal optreden. „Er komt een vervangende show op korte termijn. Kaartkopers krijgen hier via de organisator bericht over. De vlucht van #Burnaboy is door reden die wij niet in de hand hebben te laat vertrokken.” De verontwaardiging over het afzeggen van het concert was onder de bezoekers groot, blijkt uit beelden.

Een concertbezoeker laat weten aan De Telegraaf: „Ik ben heel teleurgesteld, ruim 2 uur onderweg geweest. Je kan niet eens drinken halen, want de rijen zijn enorm lang. En vanuit de organisator wordt niks gezegd wat er gaat gebeuren. Dus nu gaan heel veel mensen weg. Het is hier ook bloedheet binnen. Ook gaat er een gerucht dat Burna Boy zelfs niet eens geland is met het vliegtuig.” Ze voegt daar aan toe: „Jonna (Fraser, red.) was goed, maar daar ben ik niet voor gekomen.”

Drukte en teleurstelling bij de Gelredome na het afzeggen van de Nigeriaanse superster. Ⓒ persbureau heitink

Een andere teleurgestelde fan meldt dat de sfeer binnen in de Gelredome begon om te slaan. Om die reden heeft diegene ook besloten de Gelredome te verlaten. „Je enige concert in Europa in 2023 en dan kom je niet opdagen. Ik hoop dat dit de aandacht krijgt en er iets verzonnen kan worden voor de mensen die de honderden euro’s hebben uitgegeven. Daarnaast werd het gedurende de avond benauwder en benauwder, ik heb mensen afgevoerd zien worden.”

De organisator van het concert was zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Het was snikheet in het stadion. Bewakers zouden met emmers water en sponsen mensen de nodige verkoeling hebben gebracht. Sommigen werd de warmte te machtig en gingen ’out’, aldus bezoekers via onze tiplijn. Op het moment dat in het stadion wordt omgeroepen dat het concert niet doorgaat, wordt er luidkeels ’boe’ geroepen. „Het was verschrikkelijk. We zijn gewoon in de maling genomen”, aldus Melissa.

„Vreselijk lang gereisd, drie uur zitten wachten voor niets”, laat een fan weten, die spreekt van een ’slechte organisatie’. „Ik wil wel graag ons geld terug.”

Ben je in de Gelredome? Neem contact op via onze tiplijn.