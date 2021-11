Ed Sheeran houdt zelfgemaakte schilderijen liever voor zichzelf

„Het hele ding met de schilderijen is dat het juist fijn is dat niemand ze ziet”, antwoordt Sheeran op de vraag of hij wat meer van zijn schilderwerk kan laten zien. „Mijn muziek is openbaar en mensen mogen er daarom iets van vinden. Dat is natuurlijk al een vrij kwetsbare positie, want je creëert iets wat heel persoonlijk is en daarna breng je het uit en mogen mensen er van vinden wat ze willen. Wat hun recht is, want ik verkoop het.” Maar met kunst is dat anders, zegt hij. „Ik schilder in mijn vrije tijd en hang ze daarna aan mijn muur omdat ik ze mooi vind, dus ik wil er niet te veel mee naar buiten.”

Zo nu en dan treedt de zanger wel naar buiten met zijn schilderijen, wat voornamelijk grote, abstracte doeken met veel kleur zijn. Sheeran ontwerpt bijvoorbeeld wel zijn eigen albumcovers en zal dat ook blijven doen, zei hij. Begin dit jaar werd er ook nog een schilderij van de 30-jarige hitzanger geveild voor het goede doel. Het doek bracht ruim 60.000 euro op voor onderzoek naar kanker.