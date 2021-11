Premium Het beste van De Telegraaf

’Wolkenstad’: lijvige roman vol buitenbeentjes

— Wat: roman — Wie: Anthony Doerr — Uitgever: The House of Books

Door Lies Schut

Een liefdesverklaring aan de literatuur, aan het vertellen van verhalen en de kunst van het verbonden zijn via het geschreven woord: dat is Anthony Doerrs ambitieuze roman Wolkenstad. In dit lijvige boek buitelen de verschillende verhaallijnen over elkaar, wordt gereisd in de tijd en krijgt de lezer een onverholen boodschap ingeprent: lezen doet ertoe. Sterker nog: boeken houden de geschiedenis levend en geven inzicht. ’Zonder het boek sterft de herinnering een tweede dood.’