Nieuwe video BTS binnen no-time ruim 21 miljoen keer bekeken

De clip hoort bij het nummer ON, de eerste single van hun vierde studioplaat Map Of The Soul: 7. Volgens een persbericht toont de boyband in de video dat de bandleden ten koste van alles willen doorgaan en hun lot accepteren.

BTS is terug na een lange pauze. Eerder was de 7-koppige boyband al te zien in The Tonight Show en de Carpool Karaoke van James Corden. Verwacht wordt dat Map Of The Soul een groot verkoopsucces wordt.

De Koreanen treden overigens in juli op in ons land.