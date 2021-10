Premium Het beste van De Telegraaf

Viervoudig Oscar-winnaar niet klein te krijgen Clint Eastwood (91): ’Waarom zou ik stoppen?’

Door Sander Tromp

Als regisseur in de weer op de set van Cry Macho, zijn nieuwste project. Ⓒ ANP/HH

Hij maakte zijn acteerdebuut in het jaar dat Johnny Jordaan werd ontdekt, in Nederland het kleuteronderwijs werd ingevoerd en Wim van Est de gele trui droeg in de Tour de France. Al sinds 1955 is Clint Eastwood up and running in Hollywood en inmiddels, op 91-jarige leeftijd, lijkt de acteur annex regisseur er nog lang niet de brui aan te willen geven. ,,Ik voel me goed, waarom zou ik ermee stoppen?’’