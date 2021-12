Richard Groenendijk stomverbaasd over kookklunzen

Lifestyle

Gehaktbrood met peterselie en puree

Op het moment dat ik dit schrijf is bekend geworden dat een wintersportvakantie in Oostenrijk voorlopig niet aan de orde is. Erg vervelend; ik weet maar al te goed hoe fijn het in die bergen is! Hieronder het recept aan voor Faschierter Braten, een gehaktbrood uit Oostenrijk, met smeuïge aardappelpu...