Harry en Meghan willen eigen mediabeleid voeren

„De hertog en hertogin hebben ervoor gekozen om hun mediabeleid te herzien om zowel de aanstaande verandering weer te geven in hun status als leden van de koninklijke familie met financiële onafhankelijkheid, als hun wens om de toegang tot hun werk te hervormen en te verbreden”, aldus de mededeling.

De hertog en hertogin van Sussex zeggen te geloven in een ’vrije, sterke en open media-industrie’, maar tegelijk willen ze zelf uitmaken wie verslag doen van hun werkzaamheden. Toegang wordt alleen gegeven aan in hun ogen „geloofwaardige media die gericht zijn op objectieve nieuwsrapportage.” De tabloids horen daar niet bij. Die vallen niet onder de media „die nauwkeurigheid hooghouden en inclusiviteit, diversiteit en tolerantie bevorderen.” Integendeel, zegt het echtpaar. Die verspreiden in hun ogen vaak „valse berichten.”

Privileges

Harry en Meghan werken niet langer mee aan het bestaande persregeling van Buckingham Palace, die geselecteerde media en hun koningshuisverslaggevers privileges geeft. Daarbij hoort ook het eerder krijgen van persberichten en foto’s. Dat is volgens het paar niet meer van deze tijd. Ze willen zelf bepalen wie beelden krijgen en daarnaast wensen ze directer te communiceren met het publiek via hun eigen sociale media.

Hoe het echtpaar dit gaat doen en hoe de hen achtervolgende Britse media zullen reageren, is niet duidelijk. Als de bestaande regels voor het volgen van de belangrijkste leden van de koninklijke familie overboord worden gegooid, dan kan het gevecht van Harry en Meghan, die verschillende media voor de rechter hebben gedaagd, alleen maar venijniger worden.

Bekijk ook: Hierom ontvluchten Harry en Meghan Engeland