Kandidaten Het onbekende op klaarlichte dag ontvoerd

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Team bekend met Pia Douwes, Iris Frederix, Ronald Mulder, Mischa Blok, Freek Bartels, Steven Kazàn en Arno Kantelberg (v.l.n.r.). Ⓒ foto shotbysud

Elke dag hetzelfde ontbijt, dezelfde baan, de sleur in de relatie. Geeft dat nog voldoening of doe je het eens helemaal anders? Die vraag stellen veertien deelnemers van adventure realityshow Het onbekende (RTL 4, 20:00 uur) zichzelf. Alleen al door ’ja’ te zeggen tegen het programma stappen ze in een ongewis avontuur.