Edwin Evers: ’Ik mis de radio wel’

„Dat slapen, daar heb ik heel goede dingen over te vertellen”, zei Edwin, toen Frank Dane opmerkte dat Edwin er goed uitziet. „Ik mis de radio wel, maar ik mis het daarbij horende leven niet zo”, vervolgde Evers. „Ik ben nu andere dingen aan het doen en ik heb het enorm naar mijn zin.”

Een van die andere dingen is de band van Edwin, de Edwin Evers Band. Vanaf eind februari staat er een clubtour op de agenda voor de dertienkoppige formatie. Daarin speelt de band hits uit de jaren tachtig.

Bovendien is er een kerstnummer. De titel: Altijd kerstmis. „We vinden kerst allemaal de meest gezellige tijd van het jaar, maar als het drie weken geduurd heeft, dan is iedereen er wel klaar mee”, zei Edwin over het nummer. „We hebben er veel over te klagen, maar het is ook gezellig.”