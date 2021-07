Kelder blank, geen stroom, maar zo maakt Jim Bakkum er toch ’een feestje’ van

De acteur blijft echter positief. „We hebben er een feest van gemaakt en bij de gele M besteld.” En hoe het nu verder moet? „Door te gek adequaat werk van geweldige kerels hoefden we er allemaal geen moment mee te zitten. Hele natte inboedel inmiddels naar een droogkamer gebracht. En koud water? Nou en. Komen we ook wel weer overheen. We hébben tenminste schoon, stromend water.”

De hele situatie bracht Jim en Bettina Holwerda blijkbaar in een peinzende stemming. „Maar zo ineens tijdens het eten vroegen we aan elkaar; Om welke 3 dingen ben je heel blij dat jij ‘jij’ bent?” Jim vond dat ’zo’n mooie vraag’ dat hij ’m ook aan zijn fans stelt. En daarmee is het hele waterdebacle gauw vergeten en krijgt Jim vooral veel complimentjes voor zijn mooie vraag en veel reacties.