Sanne Vogel bevallen van een tweeling

Het jongetje heeft de naam Loewy Bertus gekregen, het meisje draagt de naam Bella Jo. Sanne en haar verloofde Melchior zijn heel gelukkig, aldus haar agent. De kersverse ouders verlangen nu naar rust. „Het gaat goed met moeder en de kinderen en ze kunnen nu alle rust gebruiken die nodig is voor een gezonde start van het nieuwe jaar.”

Sanne maakte in juli bekend dat ze in verwachting was van een tweeling. Vorig jaar had ze een miskraam na vier maanden zwangerschap.