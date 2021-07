Armoede-porno onder de loep in ’The Poverty Peepshow’

Annechien de Vocht: „Ik denk idat armoede nog een van de grootste taboes van deze tijd is.” Ⓒ Foto Matty van Wijnberge

Een dubbeltje op z’n kant, Uitstel van Executie, De Deurwaarders of Steenrijk, straatarm. We vergapen ons op televisie maar wat graag aan de financiële ellende van onze medemens. YoungGangsters maakt een drieluik over armoede. Het eerste deel The Poverty Peepshow is nu te zien tijdens festival Over het IJ.