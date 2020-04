Martin Garrix draait tijdens Bevrijdingsdag vanaf jacht

„Ik wilde al heel lang zoiets doen. Vooral nu ik niet kan reizen voor shows, leek het de perfecte gelegenheid om het eindelijk te doen”, laat Garrix weten. „Ik hoop dat mensen hierdoor toch even kunnen genieten en er thuis een feestje van kunnen maken op 5 mei, aangezien we het dit jaar niet samen kunnen vieren.”

In de met drones opgenomen special komen naast de grootste hits van de dj ook een aantal exclusieve tracks voorbij. Garrix werkte hiervoor samen met Insight TV, een zender die de show op Bevrijdingsdag over de hele wereld uitzendt. De show is dinsdag vanaf 19.00 uur ook via het YouTube-kanaal van Martin Garrix te bekijken.

Op 5 mei is het niet alleen in Nederland feest, ook in het buitenland worden diverse feestdagen gevierd. Zo is het dinsdag Cinco de Mayo in de VS en Mexico, viert Zuid-Korea Kinderdag en worden in de VS leraren in het zonnetje gezet tijdens Nationale Lerarendag.