Kevin Spacey randde vermeend slachtoffer aan in zijn slaap

Vier mannen beschuldigen de Amerikaanse filmster van seksueel wangedrag. De drie andere slachtoffers zijn eerder al aan het woord gekomen en zeiden onder meer in het kruis te zijn gegrepen door Spacey.

Ook het laatste slachtoffer heeft een soortgelijk verhaal. Spacey zou met zijn gezicht over zijn kruis hebben gewreven. De man probeerde daarna Spacey af te leiden, waardoor hij stopte. Later viel de man in slaap en werd hij naar eigen zeggen wakker en zag hij dat Spacey hem oraal bevredigde. Toen hij aangaf dat niet te willen, zou de acteur hem hebben gevraagd te vertrekken en te zwijgen over het incident. Het slachtoffer zal maandag ook nog worden gehoord.

De rechtszaak tegen de acteur, die alles ontkent, ging eind vorige maand van start. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2013, toen Spacey in Londen woonde.