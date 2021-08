Brian May botst ’op meerdere manieren’ met Eric Clapton

De Queen-gitarist wordt in het gesprek gevraagd naar zijn mening over het standpunt van Clapton. „Ik houd van Eric Clapton. Hij is mijn held, maar onze opvattingen verschillen enorm op meerdere manieren.”

May doelt niet alleen op de vaccinatiekwestie. „Hij is iemand die het oké vindt om dieren af te schieten voor de fun, dus we hebben onze meningsverschillen. Maar mijn respect voor deze man zal nooit eindigen.”

Zelf staat May vierkant achter de vaccinaties. „Er is genoeg bewijs dat aantoont dat ze helpen. Over het algemeen genomen zijn ze erg veilig gebleken. Elk medicijn heeft bijwerkingen, maar om te gaan roepen dat vaccinaties een complot zijn om je te doden, dan ben je wat mij betreft niet goed snik.”