Schildpaddenactie Bas Smit al goed voor 620.000 euro

„Het is bijna niet te bevatten”, laat Bas, de man van actrice en presentatrice Nicolette van Dam, trots weten. „Het is een mooi voorbeeld om te laten zien dat je met een groot bereik samen de wereld een stukje mooier kunt maken. Het geld gaat rechtstreeks naar de rekening van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.”

Het Prinses Máxima Centrum kan de donaties goed gebruiken nu de financiële steun sterk is afgenomen door de coronacrisis. „Daarom zijn we ontzettend dankbaar voor alle steun die we via Bas en Nicolette en hun schildpadden hebben gekregen”, zegt Rob Pieters van de raad van bestuur van het ziekenhuis.

Aanleiding voor de actie zijn de drie eieren die schildpad Corrie van de familie Smit legde. De eieren kregen veel aandacht op sociale media en dat bracht Bas op het idee om de eerste twee beschikbaar te maken voor sponsors. Voor het derde ei werd een Tikkie aangemaakt.