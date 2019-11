Geen kippenvel

Het is bijna veertig jaar geleden dat schrijver Jack Torrance (Jack Nicholson) met zijn jonge gezin overwinterde in het verder verlaten Overlook Hotel in de besneeuwde bergen van Colorado. Hij veranderde daar langzaam in een moordzuchtige gek, die met een bijl zijn vrouw en kind te lijf ging. Dat gebeurde onder invloed van kwade geesten die zijn paranormaal begaafde zoon Danny wél kon zien. In Doctor Sleep is datzelfde jongetje de inmiddels de volwassen Dan (Ewan McGregor).

Net als Dan de drank heeft afgezworen, zijn jeugdtrauma’s lijkt te hebben verwerkt en zijn bijzondere gave een plek heeft gegeven als hospiceverpleger, roept een meisje dat ook kan ’shinen’ zijn hulp in. Een hippiebende van geesten onder aanvoering van de verleidelijke en charismatische Rose the Hat (Rebecca Ferguson) blijkt kinderen met dezelfde gave dood te martelen en zich te voeden met de spirituele stoom die daarbij vrijkomt.

Hierna ontspint zich een strijd die Dan na een lange omweg doet besluiten terug te keren naar het Overlook Hotel, dat al sinds zijn vaders gekte is dichgetimmerd. Regisseur Mike Flanagan (Oculus, Ouija: origin of evil) borduurt daarbij voort op het werk van Kubrick, maar slaagt er niet in de essentie ervan te behouden. Doctor Sleep voelt nu deels als een hommage, deels als namaak en deels als een vermakelijk maar tegelijk inwisselbaar spookavontuur. Echte dreiging ontbreekt en dan duurt 2,5 uur best lang. Hoe expliciet de gruwelen zo nu en dan ook zijn.

✭✭✭