Robert De Niro: ’Trump is een nare kleine bitch’

In het gesprek wordt De Niro gevraagd hoe het is om als acteur slechte mensen te spelen. Hij zegt daarop dat hij altijd probeert het verhaal vanuit het perspectief van die personages te bekijken. Maar, zo stelt de Hollywoodlegende, aan Trump valt niets meer te redden. „En dat zeg ik nooit over welk personage dan ook.”

De Niro somt op: „Ik zie hem als iemand die geen moraal heeft, geen ethisch verantwoordelijkheidsgevoel, hij heeft geen idee wat goed of slecht is, hij speelt een vuil spel.”

De acteur heeft veel slechteriken gespeeld, maar zegt dat die in de meeste gevallen op een bepaalde manier zelfinzicht tonen. „Er is nog geen moment geweest waarop Trump heeft gezegd: het spijt me, ik realiseer me dat ik iets heb gedaan dat ik niet had moeten doen. Het is zo’n vreselijk persoon, ik zou hem niet willen spelen.”