Hoofdrol in serie viel Hillary Duff zwaar: ’Ik wilde Lizzie McGuire niet meer zijn’

Duff had dringend behoefte aan „haar eigen persoon” en dacht die met een zangcarrière te kunnen vinden. „Zo lang waren de mensen van: ’Lizzie, Lizzie en Lizzie’. En tot op de dag van vandaag is dat nog steeds het geval. Wat me nu overigens niet meer stoort, maar een hele tijd geleden wel. Ik wilde Lizzie McGuire gewoon niet meer zijn.”

Door de Disney-serie, die destijds ook in Nederland te zien was, leerde Duff wel om al op jonge leeftijd om te gaan met het bekend zijn. „Ik vond een hele sterke basis bij m’n moeder. Toen ik geld begon te verdienen en daarmee, op een ietwat andere wijze dan normaal, zorg droeg voor het gezin werd ik thuis niet anders behandeld. Heel veel komt vanuit jezelf, maar ik denk dat het ook heel erg uitmaakt door wie je je laat omringen.”

Haar filmdebuut had de Amerikaanse in 1998 in de fantasy-komedie Casper Meets Wendy, waarin ze Wendy speelde.