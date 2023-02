Premium Het beste van De Telegraaf

’Oudere’ vrouw die Harry ontmaagde: ’Hij heeft mijn privacy geschonden’

Ruim twee decennia heeft Sasha gezwegen over haar avontuurtje met de prins, maar nu voelt zij zich genoodzaakt haar verhaal te doen. Ⓒ Getty Images

Sasha Walpole hield ruim 21 jaar haar mond over haar avontuurtje met prins Harry, maar nu de hertog zelf over zijn ontmaagding heeft geschreven in zijn boek Spare, kon ze naar eigen zeggen niet anders dan zichzelf kenbaar maken. „Ik begrijp niet waarom hij er zo gedetailleerd op inging. Hij had kunnen zeggen dat hij zijn maagdelijkheid verloor en het daarbij laten”, stelt de geschrokken vrouw. „Maar hij beschreef hoe het gebeurde, in een veld achter een pub. Dat is prima als jij niet de andere betrokkene bent...”