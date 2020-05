Diederik Ebbinge: Youp van ’t Hek is een zelfgenoegzame kakker

„Iemand moet het zeggen: beste Youp, je bent de zelfgenoegzame kakker geworden waartegen je je hele carrière geageerd hebt”, begint Ebbinge zijn ingezonden stuk in het NRC. Hij verwijt de komiek dat hij in zijn laatste column geen empathie (meer) toont voor de noodlijdende culturele sector waarin hij ook zelf werkzaam is.

In deze column schreef Van ’t Hek onder meer dat hij geen geld wilde geven aan de omvallende cultuursector en noodlijdende theatercollega’s, maar liever investeert in pedicures. „Zonder goede voetverzorging staat het land stil. Voeten gaan voor de kunst”, aldus de cabaretier.

Dat schoot Ebbinge in het verkeerde keelgat. Hij noemt het tegenover elkaar zetten van pedicures en acteurs ’schadelijk en kwaadaardig’.