Ook IJsland kiest mogelijk Nederlandse songfestivalkandidaat

Als we de bookmakers moeten geloven is de kans dat Iva wint niet zo heel groot. De zangeres heeft namelijk stevige concurrentie van Daði og Gagnamagnið die met het nummer Think About Things viral ging en al getipt wordt als mogelijke winnaar in Rotterdam.

Als Iva wint is ze de derde Nederlander die meedoet dit jaar naast Jeangu Macrooy voor Nederland en Stefania voor Griekenland. Stefania, die al eens voor Nederland aan de junior-editie van het songfestival meedeed, presenteert zondag haar liedje.