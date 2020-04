’Harry en Meghan bezorgen vrijwillig maaltijden bij zieke mensen’

„Ze hebben hier al een paar keer vrijwilligerswerk gedaan”, vertelt een bron aan het medium. „Wat zo leuk is is dat de organisatie nu meer donaties heeft ontvangen, met name vanwege de aanstaande eerste verjaardag van hun zoontje Archie op 6 mei. Dat zorgt ervoor dat Harry en Meghan zo blij zijn omdat zijn verjaardag nu heel betekenisvol is, want anders hadden ze die alleen in lockdown door moeten brengen.”

De hertog en hertogin van Sussex droegen naar verluidt mondkapjes en handschoenen toen zij afgelopen week bij twintig cliënten van het project een aantal maaltijden bezorgden.