Rob Stenders neemt afscheid van Platenbonanza: ’Het was een eer’

Entertainment

Frank van 't Hof tijdelijke vervanger Rob Stenders

Frank van ’t Hof springt in het gat dat Rob Stenders achterlaat in de middag op NPO Radio 2. Een woordvoerder van BNNVARA laat weten dat het om een tijdelijke vervanging gaat. Momenteel is de omroep met de NPO in gesprek over een nieuwe invulling van de middagprogrammering.