Zoon Bobby Brown was ’grieperig’ voor dood

De familie tast nog steeds in het duister over de doodsoorzaak van de 28-jarige. Autoriteiten laten weten dat er geen drugs zijn aangetroffen in het huis van Bobby jr. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Bobby laat via TMZ weten: „Hou onze familie alsjeblieft in jullie gedachten. Mijn familie is er kapot van dat we mijn zoon in deze levensfase verliezen. Er zijn geen woorden die onze pijn kunnen beschrijven.”