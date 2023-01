Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight - aflevering 5 MAFS: ’Zand erover? Ik word hier gewoon weggezet als bitch’

Door Eline Verburg

Gezichten op onweer bij Martijn en Nicole in Puglia

We zitten nu echt klaar voor de vulkaanuitbarsting in Zuid-Italië. Volgens de teasers in de vorige vier afleveringen pakken donkere wolken zich daar samen boven het prille huwelijksgeluk van Nicole en Martijn, het eerste koppel dat ongezien met elkaar trouwde in Married at first sight, seizoen acht.