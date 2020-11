Yvon gaat terug naar boeren in kerstspecial Boer zoekt Vrouw

„Wat zouden we allemaal graag deze kerst dichter bij elkaar zijn. Zorgeloos en vrij samen genieten bij een vuurtje of aan een lange tafel. Het enige dat we kunnen doen is ons richten op wat er nu wél kan”, aldus Yvon. „Voor Boer zoekt Vrouw betekent dat dat we kunnen terugkijken op een bewogen jaar. We duiken weer even de logeerweken in toen van corona nog geen sprake was en kijken, weliswaar op afstand, samen onder de boom naar hoe het nu met onze boeren gaat.”

De presentatrice kletst met de boeren wier zoektocht naar de liefde vorig seizoen op televisie te zien was. Ook de vijf deelnemers die niet genoeg brieven van vrouwen hadden gekregen en daarom online werden gevolgd, komen voorbij.