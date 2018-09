Lionel Richie ontkent scheidingsgeruchten

Al sins april gaat in de showbizzwereld het gerucht de ronde dat Nicole en Joel in een huwelijkscrisis verkeren. Lionel, de vader van Nicole, ontkent dat in alle toonaarden. "Ik zal het voor eens en altijd rechtzetten: Ze zijn ontzettend gelukkig", beweert de 66-jarige zanger.

Het is niet de eerste keer dat Lionel de behoefte voelt om te reageren op Nicole's vermeende relatiecrisis. Hij deed dat in juni ook al door in een Brits blad te roepen dat zijn dochter en haar man gelukkiger zijn dan ooit.

Nicole en de Good Charlotte-zanger leerden elkaar in 2006 kennen en trouwden in 2010. Ze hebben samen twee kinderen.