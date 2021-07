EOTB-ster Dusty reageert op prikkels na ernstig verkeersongeluk

In de nacht van dinsdag op woensdag had Dusty een scooterongeluk in Zandvoort. Door een zwelling in zijn hersenen wordt de realityster kunstmatig in coma gehouden.

„Dusty reageert langzamerhand op prikkels en zijn ogen gaan af en toe open. Ook nemen zijn zwellingen rustig af. Laten we positief blijven”, schrijft Dusty’s bedrijf The Dusty Cream in een bericht op Instagram.

Temptation Island-ster Sonny Lorenzo was dinsdag met Dusty naar het strand geweest. „Dusty en ik waren in Bloemendaal, om een borrel te drinken, wat dingen te bespreken en dat groepje werd wat groter”, liet hij eerder deze week aan Shownieuws weten. „Aan het einde van de avond was het mooi geweest. Dusty is weggegaan en ik ben het strand gaan schoonmaken. Hij heeft op weg terug een ongeluk gekregen met de scooter.”

Sonny ontkent dat Dusty dronken op de scooter zou hebben gezeten. „We hebben niet extreem veel gezopen. Er is wel wat gedronken, maar ik durf niet te zeggen of het te veel was.”