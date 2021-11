Kensington voegt nóg een extra show in Ziggo Dome toe

„Vanwege de ongelooflijke vraag naar tickets, zijn we enorm trots om aan te kondigen dat we op 30 augustus 2022 weer een extra show hebben toegevoegd!”, laat de band op social media weten. Het nieuwe concert vindt op 30 augustus plaats, de overige vier zijn op 1, 2, 3 en 4 september. Of er hierna nóg meer extra concerten worden toegevoegd is niet bekend. In 2016 stond de band ook al vijf keer in Ziggo Dome.

Kensington neemt volgend jaar afscheid van zanger Eloi Youssef. Hij stapt er na vijftien jaar uit omdat hij en de andere bandleden verschillen over de toekomst van de band. Kensington gaat na de afscheidsconcerten op zoek naar een nieuwe zanger.