Belgische Tiktok-ster (22) doodgestoken door ex-vriend van zijn moeder

Woensdag brak in Jupille een gewelddadige ruzie uit tussen Pietro R., die bij justitie al bekend stond vanwege verschillende gewelddelicten, en zijn ex-vriendin Madeleine. Volgens het Luikse gerecht probeerde de man zijn ex te wurgen. De vrouw raakte even buiten bewustzijn, maar kon vervolgens ontsnappen naar de woning van de buren.

Pisciotto zou net op dat moment thuis zijn gekomen. Hij kwam oog in oog te staan met R., waarna een gevecht uitbrak tussen de twee mannen. Pisciotto werd doodgestoken met meerdere messteken. De jongeman bleek geraakt in de borstkas, het hart en de lever.

R. sloeg daarna op de vlucht. De politie deed huiszoeking in zijn woning in Grâce-Hollogne in de provincie Luik, maar die leverde niets op. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie.

’Rust in vrede’

Pisciotto was een populaire ster op TikTok. Hij had meer dan 1,6 miljoen volgers op het sociale medium. Onder de video’s van Pisciotto stromen de rouwbetuigingen massaal binnen.

„Niet te geloven dat jij hier gisteren nog was, rust in vrede”, schrijft een van zijn fans. „Ik ben helemaal in shock door wat er is gebeurd”, post iemand anders. „Rust in vrede. Ik kan niet geloven, het ga je goed, daar waar je ook bent”, klinkt het ook.