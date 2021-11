Toekomst lijkt mooier dan hij is in (R)Evolution

Premium Binnenland

Boer over dreigende verplaatsing van zijn bedrijf naar Flevoland: ’Weggezet als boef’

Boer Jos Bolk wordt straks mogelijk ’verleid’ om te verhuizen naar Flevoland. Voor de agrariër uit het Gelderse Aerdt, die met zijn vleesveebedrijf deels ín een Natura 2000-gebied is gevestigd, een mokerslag. „Ik zet me hier juist al jaren in voor de natuur.”