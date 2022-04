Assistent bloednerveus tijdens knippen haar van Queen: ’Ik heb een gin-tonic nodig!’

„Vanaf maart 2020 waste en stylede ik elke week het haar van de koningin. Ik trimde het zelfs als dat nodig was. Mijn team noemde het Kelly’s Salon”, schrijft Kelly in het toegevoegde hoofdstuk, waaruit HELLO! Magazine citeert. „De koningin wist dat ik nerveus was en de eerste twee weken trilde ik. Ik had haar haar maar één of twee keer eerder gedaan.”

Kelly was oorspronkelijk alleen de kleermaakster van de Britse vorstin, maar tijdens corona liet de koningin maar heel weinig mensen toe op Windsor Castle. Volgens de assistent was de koningin heel vriendelijk toen ze voor het eerst met de krulspelden aan de gang ging. Dat veranderde na verloop van tijd wel een beetje, aldus Kelly. „Naarmate ik meer zelfvertrouwen kreeg, dacht de Queen soms dat ik een professional was. Dan riep ze: ’niet doen, doe het op deze manier’. Dan dacht ik: mijn god, ik heb een gin-tonic nodig!”

Zo ontstond een nieuwe traditie, zegt Kelly. Elke keer als ze klaar was met het haar van de koningin dronk ze een gin-tonic. Een paar keer, toen het kapsel van de koningin goed moest zitten voor haar televisietoespraken, had ze een hele fles gin nodig, schrijft ze grappend. „Toen moest ik haar haar perfect krijgen. Toen ze later ook ging zoomen werd het helemaal druk in Kelly’s Salon. Gelukkig had ik maar één klant!”

Het origineel van The Other Side of the Coin kwam in oktober 2019 uit. De koningin gaf persoonlijk toestemming om details over haar band met Kelly te openbaren.