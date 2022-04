Zanger en acteur Bobby Rydell overleden (79)

Rydell werd geboren als Robert Ridarelli. Op zijn achtste deed hij mee aan een talentenjacht op televisie en was daardoor enkele jaren een vast gezicht bij Paul Whiteman’s TV Teen Club. Na een paar minder succesvolle pogingen scoorde hij in 1959 een hit met Kissin’ Time. Daarop volgden nog meer hitsingles, waaronder We Got Love, Wild One, Swingin’ School en een cover van Volare.

In 1963 was Rydell naast Ann-Margret en Dick Van Dyke te zien in de filmversie van Bye Bye Birdie. In het toneelstuk waarop dat was gebaseerd sprak zijn personage Hugo Peabody amper, maar het script voor de film werd aangepast om de rol van Rydell groter te maken.

Bobby Rydell was in de jaren 60 zo populair, dat in de musical Grease en de hitfilm die daarop volgde de school waarop de hoofdpersonen zaten de naam Rydell High kreeg.