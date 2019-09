Jeffrey Epstein wilde Sarah Ferguson aanklagen

Niet alleen prins Andrew had nauwe contacten met Epstein, ook Fergie zou met regelmatig contact hebben gehad met de ’misbruikmiljardair’. Op het hoogtepunt van haar persoonlijke schuldencrisis schakelde ze dan ook de hulp in van Epstein en leende zij 15.000 pond van hem om ’enkele persoonlijke schulden’ af te lossen.

Al in 2011, toen de zakenman eerder het middelpunt werd van een groot seksschandaal, moest Fergie toegeven ’zaken’ te hebben gedaan met Epstein. Ze kwam al snel met een verklaring een gigantische fout te hebben gemaakt.

„,Ik vind het persoonlijk heel erg dat ik op welke manier dan ook met Jeffrey Epstein te maken heb gekregen. Ik verafschuw pedofilie en misbruik van kinderen en besef dat het een enorme inschattingsfout van mijn kant is geweest met hem in zee te gaan. Ik kan niet zeggen hoe berouwvol ik ben. Zodra ik daartoe in de gelegenheid ben zal ik het geld terugbetalen en dan zal ik nooit meer iets met Jeffrey Epstein te maken hebben.’’

Volgens bronnen van de Daily Mail was Epstein woedend dat Fergie had gesuggereerd dat hij een pedofiel was. Hij zou haar vervolgens hebben gedwongen met een nieuwe verklaring waarmee ze haar eerdere uitspraken zou terugtrekken. „Epstein was heel gemeen en zeer agressief. Maar Ferguson bleef bij haar standpunt, ondanks de druk die op haar werd uitgeoefend.” Epstein dreigde vervolgens haar voor de rechter te slepen, maar ze weigerde te buigen. Van een rechtszaak of aanklacht tegen Ferguson is het dan ook nooit gekomen.