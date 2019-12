Rob terug naar plek waar hij zo gelukkig was

Even daarvoor had hij een lelijke val gemaakt van een podium en een filmpje daarvan racete het internet over. Achteraf bezien was dat al een veeg teken en het bespoedigde zijn besluit de heftige diagnose met het publiek te delen.

Drie maanden later brengt PRIVÉ, in de vandaag verschenen editie, een uitgebreide update. De klap is grotendeels verwerkt en Rob kijkt het liefste vooruit: ’er is in het leven nog zoveel om van te genieten.’ In het uitgebreide interview komt ook zijn vrouw HENRIETTE aan het woord, die haar verdriet beschrijft, de pijn die zij voelt als Rob dingen ineens niet meer kan: ’Hij vond het altijd zo leuk om onze zoon JULIUS van school te halen. Helaas, in zijn eentje gaat dat niet meer lukken.’ Daarentegen lopen Robs concerten door het hele land geweldig. Rob: „Die zijn overal uitverkocht, sinds het nieuws bekend werd. Mensen willen me toch nog een keer zien, nu het nog kan.”

Het interview met Rob en Jet vindt plaats op een unieke plek, in de Oude Kerk in Oosterbeek waar zij elf jaar geleden trouwden en waar zij zulke unieke en mooie herinneringen aan hebben. „Nee, we waren hier samen nooit terug geweest. Dit doet je echt wat, het was toen al een zeer emotioneel moment, En dat is het nu weer”, aldus Rob die Tweede Kerstdag 77 wordt.

Een dag later, vrijdagavond dus, zendt SBS6 Shownieuws om 22.50 uur een uitgebreid portret van de zanger uit.

