Juliette van Ardenne in verwachting

De 31-jarige Juliette is door het dolle heen. "Nieuwtje: ik ben zwanger! Vet blij, zo spannend, ben een wandelend cliché en heel gelukkig!", jubelt ze op sociale media. De actrice, die nu zo'n twinig weken zanger is, post ook een selfie waar haar buik goed op te zien is.

Juliette begon haar acteercarrière als Sira in de Zoop-serie en -films. Ze was later onder meer te zien in ONM en momenteel speelt ze de rol van doktersassistente Kim in Dokter Tinus. Ze was in 2014 een van de deelnemers aan Expeditie Robinson.