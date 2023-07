Premium Het beste van De Telegraaf

Is zij dit keer wél een blijvertje? ’Modellenmagneet Leonardo DiCaprio heeft weer beet’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Foto BrunoPress

Inmiddels kan er een heel feuilleton aan worden gewijd. Hollywoodster Leonardo DiCaprio is opnieuw gespot met een model. De Nederlands-Amerikaanse Gigi Hadid zou deze keer de gelukkige zijn. Het is niet de eerste keer dat de twee aan elkaar worden gelinkt. Vorig jaar zouden er ook al onderonsjes zijn geweest. Is zij de zoveelste die prijkt op zijn onnavolgbare lijstje met vrouwelijke schonen? Of is de acteur klaar om zich te laten temmen?