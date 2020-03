Om te watertanden: zo vieren de Beckhams Brooklyns 21e verjaardag

Een lunch in privéclub Oswald - voor de gewone sterveling al een ervaring om hooguit van te dromen wanneer men de loterij wint, want wie wil bijna vijfduizend euro neertellen voor een fles wijn? - was voor de Beckhams nog maar het opwarmertje voor een zo mogelijk nog chiquer diner.

Het pop-uprestaurant van de wereldberoemde Wagyumafia-chef Hisato Hamada was het decor voor een uitgebreide maaltijd die al even uitgebreid werd gedocumenteerd op de sociale media van de gelukkige aanwezigen. Daar waren natuurlijk vader en moeder David en Victoria, broers Romeo en Cruise en zusje Harper én Brooklyns huidige grote liefde Nicola Peltz.

Genoeg te fotograferen voor fijnproever David Beckham, want er waren maar liefst elf gangen. Dus deelde hij plaatjes van bijvoorbeeld de derde gang van gerookte zalm met kaviaar - kaviaar kwam sowieso terug in meerdere gangen van het menu - en van de befaamde Big Wag, de duurdere variant van de Big Mag, met Wagyu-steak. Gevolgd door een enorme schaal sushi met, hoe kan het ook anders, kaviaar. Een gouden kaars in de vorm van de cijfers 21 maakten het plaatje compleet. Ook sandwiches ter waarde van 140 pond kwamen voorbij. En over kaarsen gesproken; die kwamen ook terug op de schaal met 21 geglaceerde donuts erop.

Geen wonder dat Nicola Peltz op haar Insta liet weten dat Brooklyn haar ’het meest gelukkige meisje maakte’. Ook Brooklyns ouders konden blijkbaar geen genoeg krijgen van hun eigen zoon: al hun cadeaus waren verpakt in cadeaupapier met daarop het portret van de oudste Beckhamtelg erop. Nicola vatte de avond op Insta dan ook mooi samen met haar bijschrift van een foto van hen samen: „Het draait allemaal om jou, op deze speciale dag.”