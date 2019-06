De eindeloze discussie over Zwarte Piet dreef auteur John Meilink (1961) ertoe om eens nauwkeurig uit de doeken te doen hoe die vermaledijde slavenhandel eind 17e eeuw nu eigenlijk in elkaar stak. Géén Negerhut van oom Tom of Roots, maar een boek vanuit het perspectief van de blanke handelaren. Daar is hij met zijn historische roman Kroesvee, gebaseerd op ware gebeurtenissen, zeker in geslaagd, al worden deze zwarte bladzijden uit de geschiedenis er beslist niet rooskleuriger op.