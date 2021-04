Queen Elizabeth lost moordmysterie op

Woensdag viert koningin Elizabeth II haar 95ste verjaardag. Van een groot feest is, zo kort na de begrafenis van Prins Philip natuurlijk geen sprake. Misschien dat het boek De moord op Windsor Castle van SJ Bennett, waarin ze zelf de hoofdrol speelt en haar echtgenoot vaak voor de komische noot zorgt, haar wat afleiding kan bieden. „De humor en het plezier dat ze samen hadden, maakte dat hun huwelijk 73 jaar standhield in elke storm.”

Vergeet Miss Marple, Hercule Poirot of Lord Peter Wimsey. Niemand minder dan koningin Elizabeth II blijkt een minstens zo goede speurneus te zijn. In de luchthartige detectiveroman De moord op Windsor Castle van SJ Bennett is het de Britse vorst, die met succes op onderzoek uitgaat als een Russische pianist na een slaapfeestje op haar kasteel is vermoord. „Zij ziet dingen die andere mensen niet zien, vaak omdat ze allemaal naar haar kijken. Ze heeft een neus voor onzin en een fantastisch geheugen.”

Sir David Attenborough op verdachtenlijst

The Queen die een moordmysterie oplost, waarbij zelfs Sir David Attenborough en de aartsbisschop van Canterbury op de verdachtenlijst staan. Hoe kom je erop? „Geen idee. Het idee popte ineens op”, vertelt Sophia Bennett (54), die in Engeland bekend werd als jeugdboekenschrijfster en nu voor het eerst scoort met een roman voor volwassenen. De Nederlandse vertaling van The Windsor Knot verschijnt op 21 april, de dag dat de koningin haar 95ste verjaardafg viert.

Schrijfster Sophia Bennet had bijna een baan op Buckingham Palace. Ⓒ Foto Kt Bruce

„Ik zat het tweede seizoen van de Netflix-serie The Crown te kijken, waarin Elizabeth een tinnen soldaatje oppakt en zomaar verzet op een miniatuur slagveld. In werkelijkheid zou ze zoiets nooit doen, dacht ik. Dat is ongepast. Mijn vader was beroepsmilitair. In die hoedanigheid heeft hij de koningin diverse keren mogen ontmoeten en elke keer weer was hij onder de indruk van de historische kennis van de vorstin, juist ook als het om militaire geschiedenis gaat. Na die filmscène had ik ineens ontzettende zin om over haar te schrijven. Als een wijze oude vrouw met veel expertise.”

Klassieke detectives

„Zelf ben ik opgegroeid met klassieke detectives. Mijn moeder las ze graag en thuis hadden we een kast vol titels van Agatha Christie, Rex Stout en Dorothy Sayers. Als kind smulde ik van die spannende verhalen. Heeft de butler het gedaan? En omdat ik ooit had gehoord dat de koningin graag detectives van Dick Francis leest, de voormalig jockey van de stal van de Queen Mum, besloot ik om haar in de rol van speurder te plaatsen.”

„Ja, ik heb zo ongelooflijk veel plezier gehad tijdens het schrijven en schaven aan het plot. Al van kinds af aan ben ik fan van koningin Elizabeth. Bij haar zilveren jubileum in 1977 kreeg ik een boek over haar kleding. Ik heb het stukgelezen. Toen ik enkele jaren geleden met mijn zoon Windsor Castle bezocht en hoorde dat de vorstin Dine and Sleep parties organiseert, hoopte ik dat ik ooit ook op zo’n slaapfeestje zou worden uitgenodigd. Het zal er wel nooit van komen. Maar ik hou er van om me in mijn verbeelding geheel en al in haar wereld onder te dompelen.”

Naakt aangetroffen

Vooral de gesprekjes met prins Philip in het boek zijn vaak uiterst geestig. „Hij kan in mijn verhaal soms lekker bot en ondeugend uit de hoek komen. ’Lilibet, heb je gehoord dat de dode jongeman naakt aangetroffen is in een kast? Opgeknoopt als een Tory!”, grinnikt Bennett. „Haar personeel wil haar nog wel eens uit de wind houden. Ze zien haar als broos oud vrouwtje dat zulke details bespaard zou moeten blijven. Dan geniet ik ervan om Elizabeth te laten zeggen: Ze zijn vergeten dat ik inmiddels heel wat heb meegemaakt in mijn leven: een wereldoorlog, dat meisje Ferguson en die tijd waarin jij bij de marine zat.”

In haar boek wordt de koningin in haar onderzoek bijgestaan door Rozie Oshodi, de assistent secretaris van de vorstin. „Voor precies die job die Rozie uitoefent, ben ik ook eens gevraagd”, vertelt Bennett lachend. „Ik ben zelfs op sollicitatiegesprek geweest, maar tot mijn grote spijt werd ik afgewezen. Ik was dertig en ze vonden me nog te jong. Zo jammer, ik werkte destijds als consultant bij McKinsey, maar ik zag me in gedachten al helemaal rondlopen in het paleis, Prins Charles ontmoeten en op de hoogte zijn van alle geheimen.”

Lijk in zwembad

De moord op Windsor Castle is het eerste deel uit een reeks. „Ik heb de ambitie om een serie van minstens 20 boeken te schrijven”, verklapt Bennett. „Elk speelt zich af op een andere kasteel. Van Sandringham tot Balmoral. Deel twee dat volgend jaar uitkomt, speelt zich af op Buckingham Palace, waar een lijk in het zwembad wordt gevonden. Die moord heeft iets met de beroemde kunstcollectie van de koningin te maken.”

In dat boek is er ook weer een prominente rol voor Prins Philip, die net als Prins Albert voor hem, zeer geïnteresseerd was in wetenschap en technologische ontwikkeling. Hij had ook een artistieke kant, die ik gebruik in mijn volgende boek. Het is een plezier om over hem te schrijven. Juist omdat hij altijd zo ondeugend, eigenzinnig en vol bravoure kon zijn. Ik zal hem missen, want altijd als ik een scène met hem schreef, lichtte de pagina op.”

Of de vorstin De moord op Windsor Castle al heeft gelezen, weet de schrijfster niet. „Ik heb wel een exemplaar van mijn boek naar het paleis gestuurd. Ik heb een vriendelijk briefje teruggekregen van haar privé-secretaris om me te bedanken. Heel beleefd. Maar zonder details. Stiekem hoop ik dat mijn boek straks in de cadeaushop van het paleis te koop zal zijn. Dan weet ik dat ze tevreden is met mijn verhaal en erom kon glimlachen.”