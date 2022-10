Jack Harlow vervult dubbele rol bij Saturday Night Live

Voor Harlow is het de eerste keer dat hij SNL zal hosten, en zijn tweede keer als muzikaal artiest in de show. Hij maakte zijn Saturday Night Live-debuut als muzikale gast op 27 maart 2021, samen met gastheer Maya Rudolph. Deze keer is Megan Thee Stallion de andere host en muzikale gast die aanwezig zal zijn.

Harlow bracht zijn debuut That’s What They All Say uit in 2020, en dit jaar volgde Come Home the Kids Miss You. In 2021 werd hij uitgeroepen tot Variety’s hitmaker van het jaar. In september werd hij voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot songwriter van het jaar bij de SESAC Music Awards.