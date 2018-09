'Kim Kardashian, bedek je buik'

Op onze poll: 'Kim Kardashian showt haar babybuik in een bijna alles onthullende outfit', werd afgelopen weekeinde meer dan 10.000 keer gestemd. Het merendeel, 59%, koos voor 'Dit gaat wel ver, beetje bedekken graag'. De overige 41% kan Kim wel waarderen: 'Mooi toch, gewoon pronken met die buik'.

De realityster, bekend van Keeping up with the Kardashians, liet haar zes maanden zwangere buik afgelopen vrijdagavond zien bij een show tijdens de New York Fashion Week. Kim en haar man Kanye West verwachten een zoon. Het stel heeft al een dochter: North West (2).