Dotan lanceert nieuwe ep

Details over zijn ep heeft Dotan nog niet losgelaten. Hoogstwaarschijnlijk staan zijn meest recente nummers Numb, Letting Go en Bleeding erop.

Met het liedje Numb maakte Dotan vorig jaar zijn comeback nadat het meer dan een jaar stil was rond de zanger. In april 2018 kwam hij in opspraak omdat hij zelf sociale media-accounts opzette om zijn eigen imago online op te poetsen. Vorig jaar kwam Dotan opnieuw in het nieuws, toen omdat hij uit de kast kwam.